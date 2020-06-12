تحويل الطرق المؤدية للمسجد النبوي بعد اكتمال طاقته الاستيعابية

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إمارة المدينة المنورة أنه تم تحويل الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف بعد اكتمال طاقته الاستيعابية في صلاة الجمعة اليوم.

ودعت الإمارة سالكي الطرق إلى استخدام المسارات البديلة.

وتم استئناف صلاة الجمعة في المسجد النبوي الأسبوع الماضي وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

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وتتوزع على أبواب المسجد النبوي المُحددة لدخول المصلين، فرق طبية وإسعافية متخصصة تتولى عملية الكشف على المصلين قبل دخولهم للمسجد النبوي وكذلك العاملين.

ويتم إلزام كل مصلٍ بإحضار سجادة خاصة به، إلى جانب ضمان التباعد بين المصلين، مع إلزام الجميع بلبس الكمامة في إجراءات تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تُشارك في تنفيذها العديد من القطاعات والجهات الحكومية.

يذكر أنه اعتبارًا من يوم 8 شوال الجاري بدأت المملكة في تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية، والتي تسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



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