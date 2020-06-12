الخام الأمريكي يهوي 3.8 % عند 34.97 دولار للبرميل

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتواصل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها ليلة أمس مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة؛ ما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19 وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 1.34 دولار، أو ما يعادل 3.5 بالمئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بعد أن تراجع نحو ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 بالمئة إلى 34.97 دولار للبرميل بعد أن نزل أكثر من ثمانية بالمئة يوم الخميس.

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ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن نحو 12 بالمئة في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضًا.

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة، وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية.

وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميًا وهو ما يعادل نحو عشرة بالمئة من الطلب قبل الجائحة واتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.



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