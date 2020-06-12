واتس آب الشؤون الإسلامية يستقبل طلبات وملاحظات المواطنين حول المساجد

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص أرقام للواتس آب لتلقي رسائل منسوبي المساجد والمواطنين التي تتضمن ملاحظاتهم وطلباتهم للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم.

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كما تضمن التوجيه أن يقوم مديرو الفرع باستقبال ومتابعة طلبات واستفسارات المواطنين ومنسوبي المساجد في مناطقهم ومعالجة الملاحظات إن وُجدت وإنجازها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها لاسيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله ومنسوبيها والبرامج الدعوية والخدمات المساندة لمنسوبي المساجد وغيرها من الخدمات الأخرى.

الجدير بالذكر أن الوزارة نشرت جميع الأرقام الخاصة بمديري فروع الوزارة الثلاثة عشر لبدء استقبال الملاحظات والطلبات لتلقيها مباشرة ومتابعتها شخصيًا إنفاذًا لتوجيه معالي الوزير آل الشيخ الذي يحرص على فتح آفاق التواصل بين جميع من يستفيد من خدمات الوزارة مع المسؤولين المباشرين للوقوف على أي جوانب تقصير ومعالجتها فورًا وتلبية أي طلبات تساهم في خدمة بيوت الله والعناية بها وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.



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