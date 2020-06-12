شكرا لقرائتكم صور.. استعادة 3000 م2 من أراضي الدولة في بلقرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12 صور.. استعادة 3000 م2 من أراضي الدولة في بلقرن متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن استعادت بلدية محافظة بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً تقدر مساحتها بـ “٣٠٠٠ م٢” وذلك بعد الاعتداء عليها بقرية آل عمران بمركز الشفا التابع للمحافظة. وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في بناء استراحة، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. Advertisements



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