صور.. إغلاق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير الوقائية ببارق

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق خمسة محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أنه ضمن الجهود اليومية لمراقبي قسم رقابة الأسواق في متابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قاموا بجولة على المحلات المهنية في بارق، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية، تم من خلالها إغلاق خمسة محلات مخالفة من حيث عدم تطبيق مسافة التباعد التي لا تقل عن مترين، وعدم تطهير الأسطح، وتوفير المعقمات.

وأشار إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة.

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