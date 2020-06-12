شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سعودي يهدد وتوعد بالإيذاء والاغتيال مذيعين قناة الجزيرة ”غادة عويس“ و“جمال ريان” و”خديجة بن قنة”: “مصيركم تطلعوا بره قطر” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الإعلامي المعروف “ياسر أبو هلالة” المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، كشف فيها عن رسائل صادمة أرسلها رقم سعودي لهاتفه، تضمنت تهديدات وتوعد بالإيذاء والاغتيال و”النشر” له هو وعدد من مذيعي القناة على رأسهم غادة عويس وجمال ريان وخديجة بن قنة وغيرهم.

وقال “ابو هلالة” في تغريدته التي رصدتها (وطن) بعد أن أرفق صورة “سكرين شوت”، توثق ما تم إرساله له من الرقم السعودي من تهديد وشتائم: “إلى من يهمه الأمر في #السعودية، وردني اليوم من هذا الرقم السعودي (+966 50750 2090 )اتصال لم أرد عليه”

وتابع موضحا:”وبعدها أرسل رسائل تهديد على الواتساب قمت بالتبليغ والحظر، من يعرف الرقم ممكن يخبرنا لمن ؟ ربما يكون ذبابة ” منفردة” دايرة على حل شعرها، قد تعاقب وقد تكافأ”. وظهر في الصورة التي نشرها الإعلامي أبو هلالة حديث المرسل الذي قال له بأنه مرصود هو وغادة عويس وجمال ريان وأحمد منصور وخديجة بن قنة، “وأن مسيرهم أن يطلعوا من قطر وسيقوم “بنشرهم”.” حسب نص الرسالة.

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وأظهرت الصورة ألفاظاً خارجة استخدمها المرسل خلال تهديده لأبو هلالة، متجاوزاً بها حدود الأدب والدين، بما يعكس أخلاق الذباب الإلكتروني ومحركيه. وعلقت إحدى الحسابات على تغريدة أبو هلالة، مؤكدة بأن هناك من تلقى نفس التهديد ذلك، ومن رقم مشابه في بدايته.

حيث قال: “الاستاذ سعد الشرعي تكلم أمس عن شيء مشابه وتوصل برسالة من رقم يشبه في بدايته الرقم اللي بعث لك”.

وتستمر مخابرات ابن سلمان وأدواته “الضاربة” بكيل التهديدات والتوعد للصحفيين والإعلاميين بقناة الجزيرة القطرية، والتي كان آخرها ما جرى مع الإعلامي جمال ريان، من تهديده بالقتل والتقطيع، وما جرى أيضاً مع المذيعة غادة عويس، التي قاموا بفبركة صور خارجة لها وقاموا بترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة ذبابهم الالكتروني.

ويأتي كل ذلك استمراراً لنهج ولي العهد السعودي المتهور القائم على الحكم بالحديد والنار حتى لأبناء وطنه، حيث لا زالت جثة خاشقجي المختفية والتي تم تقطيعها في القنصلية السعودية باسطنبول خير شاهد على دمويته وطغيانه.