دراسة سعودية تكشف تأثير مذهل للوضوء في الوقاية من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى): كشفت دراسة علمية حديثة لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر تأثير مذهل للوضوء المثالي في القضاء على كورونا . كشفت دراسة علمية حديثة لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر تأثير مذهل للوضوء المثالي في القضاء على كورونا . وأجريت الدراسة على65 مريض على مدار عامين تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولي تعتمد الوضوء المثالي والثانين تعتمد الوضوء الشائع . وتبين أن الوضوء المثالي ساعد على الحد من الإحتقان والتهابات الجيوب الأنفية وإجهاد النفس والتخلص من الغبار الموجود بالغشاء المخاطي والبكتيريا العنقودية التي تؤثر على التهابات مرضى الفشل الكلوي لتصل الجاراثيم إلى 0 % بالمقارنة بالمجموعة الثانية نتيجة .الإستنشاق الجيد والمضمضة ثلاث مرات وتقل البكتيريا بدرجة كبيرة بعد المرة الثالثة .

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