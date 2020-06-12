شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تنشر فيديو ضبط أكثر من 5000 مخالفة بين قائدي المركبات خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت الجهات الميدانية بالأمن العام في ضبط عدد 4637 مخالفاً قاموا بتظليل مركباتهم . نجحت الجهات الميدانية بالأمن العام في ضبط عدد 4637 مخالفاً قاموا بتظليل مركباتهم . كما ضبطت 775 مخالفاً قاموا بنزع لوحات مركباتهم والبعض منهم أخفوا معالمها في مختلف مناطق المملكة خلال يوم واحد . ونشرت وزارة الداخلية فيديو ضبط المخالفين وذلك في إطار جهودها للقضاء على السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات .

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