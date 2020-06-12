شكرا لمتابعة خبر عن تعليم صبيا وكهرباء جازان يستعرضا موقف الإيصال للمشاريع التعليمية وإعداد خطة لإنجازها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم, التقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي افتراضيًا اليوم, مدير الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني, ورحب الدكتور الخرمي في بداية اللقاء بالمهندس الغزواني، مثمنًا له المبادرة بعقد هذا اللقاء وتعاون المسؤولين في شركة الكهرباء بالمنطقة، في كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقد تم خلال اللقاء استعراض موقف إيصال التيار الكهربائي للمشاريع والمباني التعليمية, وحصر العوائق والتحديات وإعداد خطة لإنجازها قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق تنسيقي يتواصل بشكل دائم للعمل على حل ما قد يستجد من عوائق ومعالجتها.

وأكد الجميع بأن هذا اللقاء جاء من باب الحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وتأكيدهما على أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات لتسريع تنفيذ المشاريع والاستفادة منها.