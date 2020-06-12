تعرف على إنجازات الملحقيات الثقافية للمبتعثين خلال أزمة كورونا

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تواصل الملحقيات الثقافية السعودية تقديم خدماتها للمبتعثين حول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وزير التعليم؛ تواصل الملحقيات الثقافية السعودية تقديم خدماتها للمبتعثين حول العالم لمواجهة جائحة كورونا”.

ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، إنفوجرافيك أوضحت من خلاله إنجازات الملحقيات الثقافية للمبتعثين خلال أزمة كورونا كما موضح أدناه:





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