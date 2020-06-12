الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الرياض.. أمر مثير للقلق

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أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، أن الكثافة السكانية في الرياض لها دور في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عسيري، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن “عدد الإصابات بـ كورونا في الرياض مثير للقلق”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل (3733) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (116021) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (35145) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (1738) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

وسجلت الرياض أعلى نسبة إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت (1431) حالة، تليها جدة بـ (294) حالة، ثم مكة المكرمة بـ (293) حالة.

