شركة سوني تكشف عن مستقبل الألعاب مع وحدة ألعابها القادمة ” PS5 “

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إنطلق مؤتمر سوني منذ قليل للكشف عن سلسلة من ألعاب الجيل الخامس المتوافقة مع وحدة ألعابها المنتظرة PS5؛ حيث كشفت الشركة أيضاً عن التصميم الجديد للوحدة التي جاءت باللونين الأبيض والأسود مع إضاءة خلفية باللون الأزرق وزوايا منحية كلها أضفت رونقاً جمبلاً وبعداً مستقبلياً عليها كونها ستأتي عمودية هذه المرة مع عدد من المرفقات كسماعة الرأس وجهاز تحكم عن بعد كما هو ظاهر في الفيديو أداناه:

كما جلب المؤتمر معه تفاصيل أكثر حول وحدة الألعاب وقدرة عتادها الداخلي من سرعة استجابة ودعم لتقنيات صوت وصورة مذهلة هذا بتوافق تام مع يد التحكم الجديدة DualSense.

ومن أبرز الألعاب التي ستوفرها الشركة على PS5 هي لعبة Grand Theft Auto V والمعروفة جداً باختصارها GTA V حيث كانت الشركة قد وفرت النسخة الأولى منها مع إطلاق PS3 في 2013 لتعلن اليوم استمرارها على نفس النهج مع الوحدة القادمة.

وحسب خطة الشركة فإن اللعبة ستتوفر في العام المقبل أي أن إطلاقها لن يتزامن مع توفر الوحدة ربما؛ فيما لم تكشف إذا ما كانت نسخة GTA PS5 ستتوافق مع وحدة الألعاب السابقة PS4 وتُمكن أصحابها من لعبها مباشرة عبر خدمات الشركة.

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أما اللعبة الرئيسية الثانية التي تم الكشف عنها هي Gran Turismo 7 التي تعد من أشهر ألعاب سباقات السيارات فتم مشاركة لقطات مذهلة من قلب اللعبة لكنها لم تكشف الكثير من التفاصيل حولها بما يشمل أيضاً موعد الإطلاق المتوقع.

بالإضافة للعبتين السابقتين حمل المؤتمر نظرة موسعة حول جملة من الألعاب التي ستتوفر مع الجيل القادم من الوحدة المتوقع إطلافها في فترة العطل والأعياد نهاية العام.

ويحدر بالذكر أن الشركة قد كشفت في وقت سابق عن مواصفات العتاد الداخلي لـ PS5 كما أعلنت عن الجيل القادم من يد التحكم “DualSense” حيث سلطت الضوء عليها مرة أخرى اليوم خلال الحدث في إشارة لما لدورها الفعال في إضفاء تحربة مغايرة للمستخدم أثناء اللعب مع الإضافات الجديدة التي تم توفيرها.