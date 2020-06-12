أقوى أجهزة الحاسب المحمول من آيسر تصل المنطقة عبر الإمارات

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أعلنت شركة آيسر الشرق الأوسط عن وصول جهازي الحاسبين المحمولين Predator Triton 500 و Acer Nitro 5 إلى المنطقة عبر بوابة الإمارات العربية المتحدة. ليقدما أحدث المزايا للمستخدمين مع معالجات إنتل الجيل العاشر، فيما يأتي جهاز Predator Triton 500 فائق الأداء مع معالج رسومات NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU الأخير.

وبهذا الشأن، قال سعيد فرازمند، مدير المبيعات في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في آيسر الشرق الأوسط: “يسرنا أن نطرح هذا الحاسوب المحمول القوي المخصص للألعاب في الإمارات العربية المتحدة مع هذه المواصفات المميزة. يجمع هيكل جهاز Predator Triton 500 الذي يبلغ سُمكه 17.9 مم فقط، بين معالجات إنتل من الجيل العاشر وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER وأعلى معدل تحديث ممكن للشاشة، حيث يبلغ 300 هرتز. ويأتي طرح هذا الجهاز انطلاقًا من إلتزام آيسر الشرق الأوسط بتوفير المنتجات التي تلبي المتطلبات الأساسية لممارسي الألعاب، إلى جانب الأجهزة التي تسمح لهم بخوض أفضل تجربة لعب.”

جهاز آيسر Predator Triton 500

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يجلب جهاز Predator Triton 500 مزايا عالية مع أحدث معالجات إنتل الجيل العاشر ومعالج رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER الخارق مع تصميم Max-Q Design. ويضيف شاشة IPS بتردد عالي جدًا مقارنة مع جميع الأجهزة بمعدل تحديث 300 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية من خلال وضع زيادة السرعة.

ويضيف الجهاز وحدة تحكم الشبكات اللاسلكية Killer Wi-Fi 6 AX1650i،والتي تضمن أولوية التطبيقات التي تحتاج السرعة في الحصول على نطاق العرض الترددي، كما تعد مثالية لجلسات الألعاب المطولة عبر الإنترنت. فيما يأتي مع هيكل معدني بالكامل بسُمك 17.9 مم ووزن خفيف يبلغ 2.1 كجم، ويتزين بشعار Predator مع إضاءة LED في الخلف.

تقول آيسر أن جهاز Predator Triton 500 يتيح بطارية يمكن أن تصل إلى 8 ساعات عمل من خلال شحنها مرة واحدة فقط.

زودت الشركة جهازها بتقنية Vortex Flow، والتي تتميز بتصميم جديد يضم ثلاث مراوح مصممة للعمل معًا وتعمل على زيادة تدفق الهواء مع تقليل الضجيج. بجانب تقنية CoolBoost التي تعمل على زيادة سرعة المروحة لتحسين الأداء. فيما تُمكن واجهة مستخدم PredatorSense اللاعبين من مراقبة درجة حرارة الجهاز وتعديل سرعة دوران المروحة.

يوفر الجهاز نظام التبريد المبتكر مع مروحة AeroBlade 3D المعدنية من الجيل الرابع، والتي صممتها آيسر للمساعدة في زيادة تدفق الهواء وتقليل الضجيج.

وتُشير الشركة إلى أن الحواف المسننة والأجنحة الصغيرة المنحنية تعزز تدفق الهواء بمعدل يصل إلى 45%. وبفضل الأنابيب الحرارية الخمسة، أصبح Predator Triton 500 طراز العام 2020 بأداء حراري أفضل بنسبة 33٪ من طراز عام 2019.

جهاز Acer Nitro 5

يأتي جهاز آيسر Nitro 5 مع معالج Core i7 من الجيل العاشر بسرعة 5 جيجاهرتز، ومعالجات رسومات إنفيديا GeForce GTX 1650 أو 1660 Ti. ويضيف قرصًا صلبًا من نوع SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وذاكرة رام تصل إلى 32 جيجابايت.

فيما يتوفر الجهاز بمقاسين للشاشة؛ 15.6 بوصة و17.3 بوصة..، وتأتي كلتا الشاشتين بدقة FHD وبتقنية IPS يمكن أن تصل إلى معدل تحديث 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 3 ميللي ثانية. بينما تستطيع الشاشة إظهار 72% من ألوان لوحة NTSC، وتدعم سطوعًا يصل إلى 300 نيت.

يتميز جهاز Acer Nitro 5 بالعديد من الحلول الحرارية المبتكرة والتي يعمل على تحسين الأداء الحراري بمعدل 25٪ مقارنة بطراز العام 2019. حيث يضيف نظام التبريد بتقنية CoolBoost التي تعمل على زيادة سرعة المروحة بنحو 10% وزيادة تبريد وحدة المعالج المركزي ووحدة معالجة الرسومات بنحو 9%.

ويضيف الجهاز وحدة تحكم الشبكات اللاسلكية Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) وبطاقة الواجهة الشبكية Killer Ethernet E2600 كميزتين جديدتين، للمساهمة في زيادة استقرار الشبكة وأدائها.

السعر والتوافر

يتوفر جهاز Predator Triton 500 المخصص للألعاب في الإمارات العربية المتحدة منذ 7 يونيو بأسعار تبدأ من 15,999 درهمًا لدى جميع متاجر التجزئة الرائدة.

كذلك يتوفر جهاز Acer Nitro 5 المخصص للألعاب في الإمارات العربية المتحدة منذ 7 يونيو بأسعار تبدأ من 4,899 درهمًا لدى جميع متاجر التجزئة الرائدة.

