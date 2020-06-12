حملات شاملة لرش وتعقيم وتطهير أحياء وشوارع مركز العالية بجازان

لضمان الصحة العامة والحد من انتشار كورونا..

نفذت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز العالية التابعة لمحافظة صبيا الخميس، حملات شاملة لرش وتعقيم وتطهير الطرق والشوارع والمنازل والمرافق العامة بمركز العالية وقريتي الدهناء وشهدة. وتأتي الحملات في إطار إجراءات لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول؛ للمحافظة على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس بلدية العالية المهندس «غصاب بن نايف العتيبي»، أن الأمانة وبلدية مركز العالية كثفت من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعوية.

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