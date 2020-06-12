الحربي: معدلات عالية للأمطار على الربع الخالي والمرتفعات.. قريبًا

وفقًا لتوقعات «ميت أوفيس»..
توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، أن الشهرين المقبلين سيشهدان معدلات أمطار عالية على الربع الخالي والمرتفعات الجنوبية. وقال الحربي، عبر حسابه بتويتر، إن آخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية البريطانية «Met Office»، تشير على أن معدلات الأمطار المتوقعة خلال الشهرين القادمين، ستكون أعلى على الربع الخالي ومرتفعات المملكة وعمان.
كما ستكون معدلات الأمطار مرتفعة جدًّا على جنوب السودان ووسطه، مع فرص أعاصير أطلسية تنحدر لغرب إفريقيا، يأتي هذا بينما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات: مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، وبحسب الأرصاد، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل منطقتي: الرياض والدمام.
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