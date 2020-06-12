دعتهم للذهاب إلى أي مركز صحي حال شعورهم بأي أعراض
قدمت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات في مقطعين مصورين لمتحدثي اللغتين الأوردية والبنغالية المقيمين في المملكة.
ودعت الوزارة في المقطعين المقيمين إلى عدم السكوت عن إصابتهم بفيروس كورونا لأن ذلك يعرض حياتهم وحياة من حولهم للخطر.
كما حثت مقيمي الجاليتين على التوجه لأي مركز صحي عند الشعور بأي أعراض، وهناك سيكون بمقدورهم الحصول على أفضل رعاية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمتحدثي الأوردية والبنغالية.. الصحة توجه إرشادات مصورة للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.