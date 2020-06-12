لمتحدثي الأوردية والبنغالية.. الصحة توجه إرشادات مصورة للحد من انتشار كورونا

قدمت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات في مقطعين مصورين لمتحدثي اللغتين الأوردية والبنغالية المقيمين في المملكة.

ودعت الوزارة في المقطعين المقيمين إلى عدم السكوت عن إصابتهم بفيروس كورونا لأن ذلك يعرض حياتهم وحياة من حولهم للخطر.

كما حثت مقيمي الجاليتين على التوجه لأي مركز صحي عند الشعور بأي أعراض، وهناك سيكون بمقدورهم الحصول على أفضل رعاية.