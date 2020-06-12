«الحصيني»: أمطار متفاوتة على الباحة وعسير وجازان

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة اليوم الجمعة وليلة السبت على الباحة وعسير وجازان.

وقال الحصيني في تغريدة عبر تويتر «متوقع اليوم الجمعة وليلة السبت أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على الباحة وعسير وجازان خاصة السفوح الغربية منها وجنوب الطائف وعلى عمان واليمن».

وأضاف «متوقع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على طول الساحل الغربي والشمالية ومتوسطة على الخليج العربي».