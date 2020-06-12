بالمنظار.. استئصال ورم سرطاني من إحدى كليتي مريض أربعيني

أجراها فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي
حقق فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي إنجازًا طبيًا من خلال استئصال ورم لمريض بالعقد الرابع من عمره بإحدى كليتيه عن طريق المنظار.
وكان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة، وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى؛ حيث لم يكن المريض يشكو أي أعراض كلوية، وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.
وعلى الفور جهز لفريق الطبي المريض؛ لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار؛ حيث تمت العملية في وقت قياسي وخرج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.
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