بالصور.. 150 جولة رقابية على محطات الوقود بالجوف للتأكد من ضبط الأسعار

قال مدير فرع وزارة التجارة بالجوف «سامي بن سعود الرويلي» إن الفرق الرقابية التابعة للفرع نفذت جولات وزيارات تفتيشية على محطات الوقود للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر الكميات التي تلبي احتياجات المستهلك، داعيًا في الوقت ذاته للإبلاغ عن المخالفين.

وقال «الرويلي» إن عدد الزيارات التي قامت بها الفرق يوم أمس بلغت 150 جولة وكما باشرت 115 بلاغًا وسجلت 9 مخالفات.

وشدد «الرويلي» على تطبيق النظام الذي يحمي حقوق المستهلكين وتطبيق النظام على كل من يحاول الإخلال بالتعليمات وعدم التقيد بها، مؤكدا استمرار مثل هذه الجولات بصفة مستمرة.

ودعا مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف الجميع الإبلاغ عن المخالفات طيلة ساعات اليوم من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900.