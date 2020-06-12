مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة يدعو للإبلاغ عن المخالفين
قال مدير فرع وزارة التجارة بالجوف «سامي بن سعود الرويلي» إن الفرق الرقابية التابعة للفرع نفذت جولات وزيارات تفتيشية على محطات الوقود للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر الكميات التي تلبي احتياجات المستهلك، داعيًا في الوقت ذاته للإبلاغ عن المخالفين.
وقال «الرويلي» إن عدد الزيارات التي قامت بها الفرق يوم أمس بلغت 150 جولة وكما باشرت 115 بلاغًا وسجلت 9 مخالفات.
وشدد «الرويلي» على تطبيق النظام الذي يحمي حقوق المستهلكين وتطبيق النظام على كل من يحاول الإخلال بالتعليمات وعدم التقيد بها، مؤكدا استمرار مثل هذه الجولات بصفة مستمرة.
ودعا مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف الجميع الإبلاغ عن المخالفات طيلة ساعات اليوم من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 150 جولة رقابية على محطات الوقود بالجوف للتأكد من ضبط الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.