السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 16 وفاة



كييف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلن مركز الصحة العامة الأوكراني اليوم اكتشاف 683 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز أن 426 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 13567، بينما توفي 16 آخرين وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 870 شخصاً.

// انتهى //

10:26ت م

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كييف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلن مركز الصحة العامة الأوكراني اليوم اكتشاف 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 29753.وأوضح المركز أن 426 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 13567، بينما توفي 16 آخرين وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 870 شخصاً.// انتهى //10:26ت م0026

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