

الطائف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف يومي غد وبعد غد سلسلة من الكلمات الوعظية والإرشادية وعن طريق البث المباشر درساً بعنوان " الصلاة وما ملكت أيمانكم".

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس اليومية للمركز، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:26ت م

0025





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الدعوة بالطائف ينظم درساً بعنوان "الصلاة وماملكت أيمانكم " عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.