السعودية اليوم / إصابات كورونا في الهند تتجاوز 297 ألفاً



نيو دلهي 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلنت الهند بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس

وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956 اليوم ووصل عدد الوفيات إلى 8498.

// انتهى //

10:24ت م

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نيو دلهي 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت الهند بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس كورونا 297535، متجاوزة بذلك بريطانيا لتصبح رابع أكثر الدول تضرراً بالفيروس في العالم.وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956 اليوم ووصل عدد الوفيات إلى 8498.// انتهى //10:24ت م0024

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