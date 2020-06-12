السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يوجه مديري فروع الوزارة باستقبال طلبات المواطنين عبر تطبيق (واتس آب)



الرياض 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة الثلاثة عشرة بتخصيص أرقام للواتس آب، لتلقي رسائل منسوبي المساجد والمواطنين التي تتضمن ملاحظاتهم وطلباتهم للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم.

كما تضمن التوجيه أن يقوم مديرو الفرع باستقبال ومتابعة طلبات واستفسارات المواطنين ومنسوبي المساجد في مناطقهم ومعالجة الملاحظات إن وجدت وإنجازها بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، لاسيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله ومنسوبيها والبرامج الدعوية والخدمات المساندة لمنسوبي المساجد وغيرها من الخدمات الأخرى.

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10:24ت م

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