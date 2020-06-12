

لندن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 14.25 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.83 % ليبلغ 1731.90 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 16.20 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.94 % ليصل إلى 1738.25 دولاراً أمريكياً.

// انتهى //

10:20ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.83 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.