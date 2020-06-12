السعودية اليوم / السودان تسجل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 148 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 378 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

// انتهى //

10:19ت م

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الخرطوم 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 12 وفاة،خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 6730 حالة، بينها 413 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2278 شخصا .وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 378 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.// انتهى //10:19ت م0021

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