السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 56 إصابة بكورونا



سول 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 56 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت 277 حالة بعد وفاة حالة جديدة يوم أمس.

// انتهى //

10:19ت م

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سول 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 12 الفا وثلاث حالات.وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت 277 حالة بعد وفاة حالة جديدة يوم أمس.// انتهى //10:19ت م0020

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