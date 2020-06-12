السعودية اليوم / ليبيا تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم الجمعة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس

وشدد المركز في بيان له وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنبا للارتفاع في عدد الإصابات .

// انتهى //

09:39ت م

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طرابلس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم الجمعة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة ، توفى منهم 7 أشخاص ، وشفي 59 .وشدد المركز في بيان له وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنبا للارتفاع في عدد الإصابات .// انتهى //09:39ت م0017

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