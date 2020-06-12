السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 587 حالة وفاة



المكسيك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضا 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخص .

// انتهى //

09:15ت م

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المكسيك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة .وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضا 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخص .// انتهى //09:15ت م0015

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