شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بطريقة مخالفة في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):نجحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في القطيف، اليوم الجمعة، في ضبط مليون و100 ألف كمامة تم تخزينها وبيعها بطرق غير نظامية وبدون فواتير.
وأقدمت الفرق على حجز الكميات المضبوطة لإعادة ضخها في الأسواق بعد التأكد من سلامتها، وجرى تسليم المخالفين إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم بحقهم.
ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها بـ"تويتر"، مقطع فيديو يوضح لحظة مداهمة الموقع من خلال كمين محكم قامت به الفرق الرقابية، وضبط الكمامات المخزنة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بطريقة مخالفة في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.