شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بطريقة مخالفة في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

نجحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في القطيف، اليوم الجمعة، في ضبط مليون و100 ألف كمامة تم تخزينها وبيعها بطرق غير نظامية وبدون فواتير.

وأقدمت الفرق على حجز الكميات المضبوطة لإعادة ضخها في الأسواق بعد التأكد من سلامتها، وجرى تسليم المخالفين إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم بحقهم.

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها بـ"تويتر"، مقطع فيديو يوضح لحظة مداهمة الموقع من خلال كمين محكم قامت به الفرق الرقابية، وضبط الكمامات المخزنة.