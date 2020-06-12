شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»‏ يتوقع أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح بعدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على عدة مناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه: " متوقع اليوم الجمعة 1441/10/20هـ وليلة السبت- ان شاء الله امطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على الباحة وعسير وجازان خاصة السفوح الغربية منها وجنوب الطائف وعلى عمان واليمن".

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وقال "الحصيني" أنه متوقع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على طول الساحل الغربي والشمالية ومتوسطة على الخليج العربي.