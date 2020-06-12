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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح بعدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على عدة مناطق.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه: " متوقع اليوم الجمعة 1441/10/20هـ وليلة السبت- ان شاء الله امطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على الباحة وعسير وجازان خاصة السفوح الغربية منها وجنوب الطائف وعلى عمان واليمن".
وقال "الحصيني" أنه متوقع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على طول الساحل الغربي والشمالية ومتوسطة على الخليج العربي.
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