شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا»: عدم إلغاء التصريح الطبي يعلق التصاريح الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق "توكلنا"، المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول إلكترونيًا، اليوم الجمعة، أن عدم إلغاء أو الاستفادة من تصريح "طبي طارئ" من قبل طالب التصريح يُعلق استخدام التصاريح الأخرى.

وأوضح التطبيق، أنه في حال طلب تصريح طبي طارئ ولم يتم إلغاؤه، أو تأكيد وصول المريض في منشأة طبية برقم الهوية يُعلق استخدام التصاريح الأخرى على طالب التصريح، سواءً كان المريض نفسه أو مرافقه.

وأشار إلى أنه عند طلب تصريح تموين داخل الحي أو تصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي، يلزم التواجد في مكان السكن المُسجل بالتطبيق.