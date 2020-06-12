شاهد.. محتويات مكتبة الملك عبدالعزيز الخاصة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف مقطع فيديو، اليوم الجمعة، أن الملك عبدالعزيز أنشأ مكتبة بقصره وأصبحت من المكتبات الخاصة والمهمة. كشف مقطع فيديو، اليوم الجمعة، أن الملك عبدالعزيز أنشأ مكتبة بقصره وأصبحت من المكتبات الخاصة والمهمة. وتضم المكتبة، مؤلفات في مختلف الفنون ونوادر المطبوعات والمخطوطات والكتب التي طبعت على نفقته؛ فضلًا عن مؤلفات مهداة إلى الملك المؤسس من كبار العلماء والمفكرين العرب والمسلمين بعبارات إهداء ثرية ومعبرة.

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