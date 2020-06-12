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شكرا لمتابعة خبر عن وثيقة تكشف تفاصيل صادمة بشأن المعتقل خالد الدوسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر سعود متعب بن قويد، عضو مجلس منطقة الرياض، وثيقة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المعتقل خالد الدوسري الذى تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية عام 2011.
وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قام بإرسال المواد الكيميائية الخاصة بقضية المعتقل إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها، مضيفا أن نتائج التحليل جاءت صادمة.
وأضاف أن وثيقة المعمل الكيميائي أكدت أن المواد الكيميائية التى أرسلت إليها بشأن قضية خالد الدوسري لم تكن مخلوطة، وليست كافية لصناعة مواد متفجرة، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تم إخفائها ولم تصل للمحكمة.
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