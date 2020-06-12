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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك مع نظيرته الكينية

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خلال اتصال هاتفي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

 كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

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