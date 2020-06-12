السعودية اليوم / الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا ترتفع 258 إلى 165674



برلين 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.

// انتهى //

06:11ت م

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برلين 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.// انتهى //06:11ت م0004

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