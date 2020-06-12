شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة على الدمام والرياض والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات( مكة المكرمة ،جازان، عسير ، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي و شمال المملكة تشمل منطقتي (الرياض والدمام ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.