شكرا لمتابعة خبر عن ‏الأمين العام للأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت المملكة العام الماضي أصلها إيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى):

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن الصواريخ التي استهدفت المملكة العام الماضي أصلها إيراني.

وقال ‏الأمين العام للأمم المتحدة، أن الصواريخ استخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي.

وعلى جانب آخر، كشف غوتيريش، أنه لا غنى عن التغطية الرقمية، للتغلب على جائحة كوفيد ١٩، ولتحقيق تعافٍ مستدام وشامل، لافتًا خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي عقد اليوم في الجمعية العامة حول التغير التكنولوجي السريع إلى أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.