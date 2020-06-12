شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة مؤلمة في واقعة تعرض طفلين للطعن على يد عاملة بالخفجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف عم الطفلين اللذين تعرّضا للطعن على يد عاملة من الجنسية الفلبينية بمحافظة الخفجي، اليوم الجمعة عن تفاصيل مؤلمة بشأن الواقعة، مؤكدًا أن العاملة كانت مبيّتة نية القـتل وتريد العودة إلى بلدها خوفاً من الفيروس المستجد.

وقال العم، أن الأم طلبت من الطفل صاحب الـ 14 عاماً الخروج للبحث عن شقيقه الأصغر 7 سنوات، بعدما لحق بوالده عندما خرج للعمل صباحاً، ليصرخ عندما شاهد آثار دمـاء في فناء المنزل؛ لتخرج الأم للاطمئنان عليه، وتفاجأت بالخادمة وهي تضـربه بالساطور والسكين.

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وجاء ذلك بعد أن حبست الطفل الأصغر في المخزن، فيما أصابت الأم أيضاً عندما حاولت منعها وهربت بعد ذلك إلى إحدى الغرف وحاولت الانتحـار بصعق نفسها بالكهرباء.

وخرج الطفل الأكبر من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية له جراء إصابته بكسر في اليد اليسرى وشق في القدم وضـربة في الرأس والوجه، أما الطفل الأصغر فاستدعت حالته إجراء 3 عمليات؛ إثر إصابته في الرجل والكتف والحلق، وتعرضه لتهشم في الوجه وكسر في الأنف والفم والفك.