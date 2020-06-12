شكرا لمتابعة خبر عن سبب تغير النصائح الطبية عن الفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية والعناية المركزة، الدكتور إبراهيم مؤمن، اليوم الجمعة، سبب تغير النصائح الطبية عن الفيروس المستجد، لافتًا إلى أنه أمر وارد لأي مرض جديد.

وقال الدكتور إبراهيم مؤمن، أن هناك نصائح كان يُقلل من شأنها في البداية مثل الكمامة ولكن مع البحث العلمي ثبت أهميتها.

وفي السياق نفسه، أضاف "مؤمن" أنه كل يوم يتعلم شيئاً جديداً حول الفيروس الذي لم يمض عليه سوى 6 أشهر من خلال الدراسات والتجارب.