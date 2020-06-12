السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة غرقى مركب الهجرة غير النظامية بشواطئ تونس



تونس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020م واس

ارتفعت حصيلة المهاجرين الغرقى الذين انتشلتهم الوحدات الأمنية المشتركة التونسية من 34 إلى 53 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات افريقية وذلك بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة جنوب تونس خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن المركب كان يقل حوالي 53 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، عندما انطلق من سواحل مدينة صفاقس (270 كلم جنوب تونس العاصمة) في الليلة الفاصلة بين 4 و5 يونيو الجاري في اتجاه إيطاليا.

وأشارت إلى أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الواقعة.

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04:19ت م

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