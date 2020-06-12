شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طالب بمنصة التطوع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة د. أحمد الشهري أن المشاركة تأتي تفاعلا مع خطة التطوع الصحي، وانطلاقا من الواجب الوطني الذي يستشعره أبناء المملكة، لافتا إلى أن فئات المشاركين تنوعت ما بين أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والممارسين الصحيين.
وافاد أن المشاركة تأتي بدعم وتوجيه من رئيس الجامعة د. فالح السلمي، آملا أن يسهم ذلك في دعم الجهود الوطنية والمشاركة التطوعية بما يحقق نجاح الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.
وتشمل المجالات التطوعية، الصحية، والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، اللوجستي والخدمات الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر 200 طالب بمنصة التطوع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.