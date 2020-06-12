شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طالب بمنصة التطوع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جامعة الملك خالد ممثلة في فرعها بتهامة أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من منسوبي الفرع في منصة التطوع الصحي، وذلك ضمن جهود الجامعة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتبنيه.

وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة د. أحمد الشهري أن المشاركة تأتي تفاعلا مع خطة التطوع الصحي، وانطلاقا من الواجب الوطني الذي يستشعره أبناء المملكة، لافتا إلى أن فئات المشاركين تنوعت ما بين أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والممارسين الصحيين.

وافاد أن المشاركة تأتي بدعم وتوجيه من رئيس الجامعة د. فالح السلمي، آملا أن يسهم ذلك في دعم الجهود الوطنية والمشاركة التطوعية بما يحقق نجاح الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وتشمل المجالات التطوعية، الصحية، والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، اللوجستي والخدمات الإنسانية.