، وزارة الرياضة تُقرر رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وقالت الوزارة في بيانها "إشارة إلى القرار الصادر بالتاريخ الموافق 19 / 7 / 1441هـ الموافق 14 / 3 / 2020م والقاضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، ابتداءً من يوم الأحد 20 / 7 / 1441هـ، الموافق 15 / 3 /2020م وحتى إشعار آخر.

وتابع فإن وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (19 - COVID)، تعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة ابتداءً من يوم الأحد 29 / 10/ 1441هـ - الموافق 21 / 6 /2020م ، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 / 12 / 1441هـ - الموافق 4 / 8 / 2020م مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.

وأضاف البيان ستقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كل الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصًا على سلامة كل منسوبي القطاعات الرياضية.

ووفقًا لذلك، أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قرارًا بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (19 - COVID) واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظًا على سلامة جميع الرياضيين.

وفي الختام قال البيان "تود وزارة الرياضة بهذه المناسبة أن تتقدم باسم كل الرياضيين في المملكة بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة ولكل القطاعات الحكومية في الدولة التي أثبتت تميزها وفي مقدمتهم العاملون بالقطاعين الأمني والصحي على الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لهذه الجائحة والمحافظة على مقدرات هذا الوطن الغالي وسلامة وصحة المواطن والمقيم، متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد