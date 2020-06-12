السعودية اليوم / قادة أركان مجموعة الخمس والشركاء يدرسون الوضع الأمني في المنطقة



نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

عقد قادة أركان الجيوش في دول مجموعة الخمس في الساحل والشركاء في المنطقة اجتماعًا اليوم، عبر تقنية الفيديو، بهدف تقييم الأوضاع الأمنية واستعراض الانجازات التي تحققت ودراسة السبل الكفيلة بضمان انتهاج تعاون أفضل وتنسيق أكثر إحكامًا بين الدول والشركاء.

وأفاد قائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني الفريق محمد ولد بمب ولد مكت، أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف خاص يتميز بوضعية صحية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 ، مما يعرض سكان المنطقة للمزيد من الهشاشة، مضيفًا أن الطوارئ المتعددة التي تواجه دول الساحل تتطلب من البلدان المعنية والشركاء انتهاج التبادل المنتظم حول المواضيع الأمنية الأساسية المشتركة.

وأكد فيما يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية للبلدان الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل تشجيع كافة المبادرات والدعم الرامية لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الوطنيين وتعزيز قدراتهم من حيث التجهيز والتكوين.

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