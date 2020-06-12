السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم معدات وتجهيزات طبية من الصين



نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

تسلمت موريتانيا معدات وتجهيزات طبية مقدمة من الصين، وذلك مساهمة منها في مجهود السلطات الموريتانية للحد من انتشار فيروس

وتحتوي هذه المساعدات على 4 أطنان من مختلف المواد والمستلزمات الطبية الوقائية ضد كوفيد19 .

وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد خلال تسلمه هذه المساعدات، أهمية هذا الدعم الصحي الذي يؤكد متانة العلاقات بين موريتانيا والصين في ميادين مختلفة، وخاصة في المجال الصحي.

// انتهى //

02:22ت م

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نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستسلمت موريتانيا معدات وتجهيزات طبية مقدمة من الصين، وذلك مساهمة منها في مجهود السلطات الموريتانية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.وتحتوي هذه المساعدات على 4 أطنان من مختلف المواد والمستلزمات الطبية الوقائية ضد كوفيد19 .وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد خلال تسلمه هذه المساعدات، أهمية هذا الدعم الصحي الذي يؤكد متانة العلاقات بين موريتانيا والصين في ميادين مختلفة، وخاصة في المجال الصحي.// انتهى //02:22ت م0298

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