السعودية اليوم / تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، انه تم الكشف عن الإصابات الجديدة اثر إجراء 1116 تحليلاً مخبريًا.

ولفت النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 250 حالة، اثر تسجيل 108 حالات شفاء، وذلك بالتزامن مع تسجيل 3 وفيات جدد، ليصبح عدد المتوفين 74 شخصًا.

//انتهى //

02:20ت م

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نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1439 حالة مؤكدة.وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، انه تم الكشف عن الإصابات الجديدة اثر إجراء 1116 تحليلاً مخبريًا.ولفت النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 250 حالة، اثر تسجيل 108 حالات شفاء، وذلك بالتزامن مع تسجيل 3 وفيات جدد، ليصبح عدد المتوفين 74 شخصًا.//انتهى //02:20ت م0297

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