شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسارات بتوسعة طريق «الدمام - أبو حدرية - الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح م. الغامدي أن خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق التشغيلية، ورفع مستوى الخدمة عليه، تشتمل على عدد من المحاور.
مشاريع التنفيذ
وقال إن المشاريع تشمل إعادة إنشاء الطريق، وتوسعته لثلاثة مسارات لكل اتجاه، وجار العمل من تقاطع رأس مشعاب، وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، وذلك ضمن عدد من مشاريع التنفيذ، بطول 82 كيلو مترا، 41 كيلو في الاتجاهين، بالإضافة لتحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء جسر، والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به.
وأشار إلى أنه تجري إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي، بطول 17 كيلو مترا، والذي تم سحبه من المقاول.
طبقة أساس
وأشار إلى أن العمل جار بشكل جيد في المشروع الآخر، والذي تمت إعادة ترسيته بطول 22 كيلو مترا، بتكلفة تجاوزت 77 مليون ريال.
موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الأسفلتية الأولى بالتحويلة القائمة بطول 10 كيلو مترات، والانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الثانية، بطول 3 كيلو مترات.
صيانة وقائية
لفت م. الغامدي إلى أن أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة، ضمن أعمال الصيانة الوقائية، من خلال عدد من تباليغ الصيانة الوقائية، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 كيلو مترات باتجاه أبو حدرية، ومسافة 3.5 كيلو متر باتجاه الدمام، ضمن تبليغ أعمال صيانة وقائية بطول 41 كيلو مترا بالاتجاهين، وبتكلفة 130 مليون ريال.
وتابع أنه تم إصلاح الطريق بطول 17 كيلو مترا، وتكلفة قاربت على 17 مليون ريال، بحدود محافظة النعيرية، وتم الانتهاء من تنفيذ مسافة 6 كيلو مترات باتجاه الدمام، عند منطقة «منيفة».
إزالة الجسر
واختتم بأنه تم الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام - أبو حدرية، عند العلامة الكيلو مترية «88+511»، وتم تنفيذ الطبقة الأسفلتية أسفل الجسر، بالإضافة إلى أن عملية إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبو حدرية - النعيرية، جار العمل بها.
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