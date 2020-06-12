شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % إنجازا بأولى مراحل تطوير طريق شمال الناصرة والان نبدء بالتفاصيل

بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى في مشروع طريق سلمان الفارسي الواقع في شمال الناصرة بالقطيف، والممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل - الدمام» على امتداد نحو 4 كيلومترات وبعرض 40 مترا، 80 %.

شريان جديد

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن المشروع يعتبر أحد الطرق الشريانية الجديدة، التي تربط محافظة القطيف بطريق «الجبيل - الدمام» السريع، لافتا إلى أن التطوير والتأهيل من امتداد طريق شمال الناصرة شرقاً والمتقاطع مع شارع العوامية إلى طريق قيس بن الهيثم غرباً عند محطة الصرف الصحي، شاملا تطهير ونظافة الموقع الخاص بالطريق مع أعمال الردم والقطع والإزالة والتسوية اللازمة لذلك، للوصول إلى منسوب طبقة ما تحت الأساس الحجري حسب المناسيب التصميمية للمخططات المعتمدة للطريق، مع كشط وإعادة سفلتة لجزء الأرضية.

دراسة وتنفيذ

وأشار إلى أنه تتم دراسة وتنفيذ جميع احتياجات المحافظة بشكل كامل، بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير البنى التحتية وفك الاختناقات المرورية، موضحا أن البلدية تعد دراسة عمرانية للمحافظة بمحاور عدة، مثل توسعة الطرق كتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسية، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وقرى المحافظة.

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إنجاز وجودة

وأضاف إن البلدية تقف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها، وعلى نسبة ومستوى الإنجاز والجودة فيها، وذلك حرصا منها على سرعة التنفيذ وفق البرنامج الزمني لكل مشروع، وأن البلدية تسعى من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مخططات المحافظة وتوابعها بمشروعات تطويرية وتأهيل الطرق بالسفلتة والإنارة.

انسيابية الحركة

وقال الحسيني: «تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب الازدحام المروري وتخل بانسيابية الحركة المرورية؛ الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، ولتسهل الحركة المرورية في المحافظة».