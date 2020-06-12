شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز صلاح الدين الصحي بحائل والان نبدء بالتفاصيل
ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع الصحة، مشيدًا سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.
من جهته أبدى وزير الصحة شكره لسمو أمير المنطقة، ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة اللذين تجدهما صحة حائل من سموهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مركز صلاح الدين الصحي بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.