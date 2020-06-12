اخبار السعوديه

تدشين مركز صلاح الدين الصحي بحائل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز صلاح الدين الصحي بحائل والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل، ‏أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، مركز صحي صلاح الدين بحائل، ‏بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة.‏

ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ‏عهده الأمين «يحفظهما الله»، على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع ‏الصحة، مشيدًا سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت ‏الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.‏

من جهته أبدى وزير الصحة شكره لسمو أمير المنطقة، ‏ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة اللذين تجدهما صحة حائل من سموهما.‏‏‏‏‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مركز صلاح الدين الصحي بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا