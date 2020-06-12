شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز صلاح الدين الصحي بحائل والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل، ‏أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، مركز صحي صلاح الدين بحائل، ‏بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة.‏

ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ‏عهده الأمين «يحفظهما الله»، على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع ‏الصحة، مشيدًا سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت ‏الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.‏

من جهته أبدى وزير الصحة شكره لسمو أمير المنطقة، ‏ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة اللذين تجدهما صحة حائل من سموهما.‏‏‏‏‏