شكرا لقرائتكم خبر عن منح موثقي العدل صلاحية الإفراغ العقاري لأكثر من 10 آلاف متر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل منح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

وأوضحت الوزارة أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء، يقومون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، الإفراغ العقاري، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات وتغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وبحسب وزارة العدل، تصدر توثيق الوكالات قائمة عمليات الموثقين بـ126556 عملية، تليها العمليات العقارية بـ57567 عملية، ثم عقود تأسيس الشركات بـ5545 عملية، ثم فسخ الوكالات بـ1329عملية، وأخيرًا الإقرارات المالية بـ348 عملية.

يُذكر أن وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، كان قد وجّه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونيًا؛ بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.