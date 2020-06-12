شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لـ 270 نازحا في الريدة وقصيعر والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بتوزيع 45 حقيبة إيوائية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم للنازحين بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 270 نازحا ومتضررا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.
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